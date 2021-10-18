Hisar News: स्टेशन पर प्लेटफार्म-6 का होगा विस्तार, शेड भी बनेगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार फिलहाल प्लेटफार्म नंबर 6 की लंबाई करीब साढ़े तीन सौ मीटर है। इसे हांसी की तरफ 109 मीटर और सिरसा की तरफ 78 मीटर बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा लंबाई कम होने के कारण ज्यादा बोगियों वाली ट्रेनों का संचालन इस प्लेटफार्म से नहीं हो पा रहा है। विस्तार के बाद ऐसी ट्रेनों का संचालन भी संभव हो सकेगा।पूरे प्लेटफार्म का किया जाएगा पुनर्निर्माणप्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने के साथ इसका पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। प्लेटफार्म जगह-जगह से टूटा हुआ है इसलिए यहां नई टाइलें लगाई जाएंगी। शेड निर्माण के लिए बेस भी तैयार कर दिए गए हैं। शेड बनने से यात्रियों को धूप और बारिश के दौरान ट्रेन का इंतजार करने में परेशानी नहीं होगी।