Hisar News: इंस्टाग्राम पर एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक, दंपती के खातों से 1.03 लाख निकाले

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शिकायत में चंद्रभान ने बताया कि वह मूल रूप से नलवा गांव का रहने वाला है और फिलहाल मिल गेट स्थित राठी कॉलोनी में रहता है। वह डीसीएम टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करता है। 13 अक्तूबर की रात करीब 9:30 बजे वह इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। इसी दौरान उसे ''''जिया एप'''' दिखाई दी। उसने एप डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक किया जिससे एक एपीके फाइल डाउनलोड हो गई।चंद्रभान के अनुसार 14 अक्तूबर को उसका गूगल पे काम नहीं कर रहा था और मोबाइल अपने आप हैक हो गया। इसके बाद उसने एपीके फाइल डिलीट कर दी। बैंक खातों का बैलेंस चेक करने पर पता चला कि उसके और उसकी पत्नी के खातों से कुल 1 लाख 3 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं। उसने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के साथ थाने में भी बयान दर्ज करवाए।ये सावधानी बरतेंएपीके फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करने से बचें। ऐसी फाइलों के जरिये मोबाइल में मैलवेयर आ सकता है जिससे निजी डेटा चोरी होने और बैंक खातों से धोखाधड़ी का खतरा रहता है।गलती से संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल हो जाए तो मोबाइल का डेटा और वाई-फाई तुरंत बंद कर दें।डाउनलोड फोल्डर से संदिग्ध फाइल हटाएं और संबंधित संदिग्ध एप को अनइंस्टॉल करें।बैंक खाते से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।