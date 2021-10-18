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Hisar News: सरपंच एसोसिएशन ने मांगा मनरेगा और एसएफसी का बकाया भुगतान

Tue, 20 Oct 2026 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 20 Oct 2026 12:14 AM IST
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Sarpanch Association demands payment of outstanding MGNREGA and SFC dues
हिसार। सरपंच एसोसिएशन हिसार-2 ने प्रधान रामबीर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा के लंबित बिलों और राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की बकाया किस्तों का भुगतान जल्द करने की मांग की। सरपंचों ने निर्माण सामग्री की सरकारी दरें बाजार भाव के अनुसार संशोधित करने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भुगतान लंबित होने और सामग्री महंगी होने से गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपायुक्त ने एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के प्रतिनिधि आजाद हिंदुस्तानी ने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। संवाद
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