Hisar News: दो सप्ताह पहले बीमारी से भाई की मौत अब सड़क हादसे में दूसरे ने तोड़ा दम

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विकास 15 दिन पहले ही बेटी का पिता बना था। उसकी मौत से नवजात बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। दोनों बेटों की मौत के बाद परिवार में अब मां और दोनों पुत्रवधू ही बची हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा।गांव कंडूल निवासी रोहताश ने बताया कि शुक्रवार रात करीब सवा 10 बजे उसका 23 वर्षीय भतीजा विकास बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक एक भैंसा बाइक के आगे आ गया। अंधेरा होने के कारण विकास उसे देख नहीं सका और बाइक भैंसे से टकरा गई।हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने परिजनों को सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे और विकास को निजी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।लीवर की बीमारी से ग्रस्त था भाईरोहताश ने बताया कि दो सप्ताह पहले ही विकास के बड़े भाई की बीमारी के चलते मौत हुई थी। वह लीवर की बीमारी से ग्रस्त था और उसके तीन बच्चे हैं। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि हादसे में विकास की मौत हो गई। विकास शादीशुदा था और 15 दिन पहले ही बेटी का पिता बना था।घर में अब नहीं है कोई कमाने वालारोहताश ने बताया कि विकास के पिता का करीब 15 साल पहले निधन हो चुका है। अब दोनों बेटों की मौत के बाद परिवार में उनकी मां और दोनों पुत्रवधू ही बची हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। विकास की तीन बहनें हैं और तीनों शादीशुदा हैं।पुलिस ने करवाया शव का पोस्टमार्टमशनिवार को जिला नागरिक अस्पताल में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उकलाना थाने के जांच अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि परिजनों के बयान पर मामले में इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है।