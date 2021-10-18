Hisar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 15 Nov 2026 01:49 AM IST
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गो निशान यात्रा
देवी भवन : गो सरंक्षण के लिए शहर में पहली बार गो निशान यात्रा का शुभारंभ सुबह 8 बजे से।
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ट्रायल-
धीरणवास : टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जिला टीम के लिए ट्रायल विकास डिफेंस स्कूल में सुबह 10 बजे से।
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सम्मेलन..
कुम्हार धर्मशाला : ओबीसी का पिछड़ा वर्ग राज्यस्तरीय सम्मेलन सुबह 11.30 बजे से
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श्याम वंदना
अग्रसेन भवन : श्याम वंदना महोत्सव शाम 5.15 बजे से
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बॉक्सिंग ...
आजाद नगर : 7वीं एलीट महिला हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब में सुबह 10 बजे
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श्रीमद्भागवत कथा
डीसी- एमसी कालोनी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा सुनाएंगे पंडित अनिल कृष्ण शास्त्री शाम 3 बजे से।
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छठ महापर्व
मिल गेट : पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति के तत्वावधान में मनाए जाने वाले छठ महापर्व के दौरान जिंदल पार्क स्थित जिंदल सरोवर में डूबते सूरज को अर्ध्य देंगे श्रद्धालु शाम 5 बजे से।
विज्ञापन
देवी भवन : गो सरंक्षण के लिए शहर में पहली बार गो निशान यात्रा का शुभारंभ सुबह 8 बजे से।
ट्रायल-
धीरणवास : टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जिला टीम के लिए ट्रायल विकास डिफेंस स्कूल में सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन..
कुम्हार धर्मशाला : ओबीसी का पिछड़ा वर्ग राज्यस्तरीय सम्मेलन सुबह 11.30 बजे से
श्याम वंदना
अग्रसेन भवन : श्याम वंदना महोत्सव शाम 5.15 बजे से
बॉक्सिंग ...
आजाद नगर : 7वीं एलीट महिला हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब में सुबह 10 बजे
श्रीमद्भागवत कथा
डीसी- एमसी कालोनी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा सुनाएंगे पंडित अनिल कृष्ण शास्त्री शाम 3 बजे से।
छठ महापर्व
मिल गेट : पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति के तत्वावधान में मनाए जाने वाले छठ महापर्व के दौरान जिंदल पार्क स्थित जिंदल सरोवर में डूबते सूरज को अर्ध्य देंगे श्रद्धालु शाम 5 बजे से।