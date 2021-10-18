Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   HSEOA delegation meets Education Minister over demands

Hisar News: मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला एचएसईओए प्रतिनिधिमंडल

Sun, 15 Nov 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 15 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
HSEOA delegation meets Education Minister over demands
हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संघ (एचएसईओए) ने सरकारी स्कूलों में लागू एसएनए स्पर्श वित्तीय प्रणाली की व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। राज्य प्रधान वीरेंद्र सिंह ढांडा के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने प्रणाली को सरल बनाने और स्थायी समाधान की मांग की। ढांडा ने बताया कि अग्रिम बिल अपलोड करने की बाध्यता और प्रदेश के हजारों स्कूलों का लेनदेन एक केंद्रीय ट्रेजरी (पंचकूला) से जुड़ा होने के कारण दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बजट लैप्स होने का खतरा भी बना हुआ है। पुरानी सरल एवं पारदर्शी पीएफएमएस प्रणाली जारी रखी जाए या एसएनए स्पर्श का सरलीकरण कर जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र बेनीवाल, प्रभा सिवाच, प्राचार्य जय सिंह, विजय बाल्यान, तेज सिंह दलाल, उमेद रंगा, ओमप्रकाश डबला और नरेश सैनी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed