Hisar News: गैराज में आग लगने से 6 गाड़ियां जलीं, आधे घंटे में पाया गया काबू

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घटना की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।बालसमंद निवासी रणधीर शाइन मोटर गैराज में गाड़ियों की डेंटिंग-पेंटिंग और मरम्मत का काम करता है। शनिवार शाम करीब आठ बजे वह रोज की तरह काम समाप्त कर गैराज बंद करके चला गया था। कुछ समय बाद उसे गैराज में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि अंदर आग की लपटें उठ रही थीं।हालांकि दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही अंदर खड़ी छह गाड़ियां आग की चपेट में आकर जल चुकी थीं। गनीमत रही कि कुछ अन्य वाहनों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक आकलन के अनुसार हादसे से करीब 50 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ गाड़ियों को बाहर निकालकर जलने से बचा लिया।TemplateImage AttachmentPhoto ManagerSocial MediaMetadataAttach DocumentTranslateBackupAgencyAIQrCodeAttch Audio/VideoLast Version