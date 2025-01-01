Hisar News: सरकारी खरीद नहीं होने से मंडियों में 580 मीट्रिक टन कम पहुंची मूंग

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जिले में इस बार 355 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई जबकि पिछले साल इसी अवधि में 935 मीट्रिक टन मूंग मंडियों में पहुंची थी। इस बार मंडियों में पहुंची मूंग में से 325 मीट्रिक टन की निजी खरीद हुई है जबकि 30 मीट्रिक टन मूंग अब भी बिना बिके मंडियों में पड़ी है।कपास की आवक बढ़ी, मूंगफली और बाजरे में गिरावटजिले की मंडियों में अन्य फसलों की आवक में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कपास की आवक पिछले साल के 20,101 मीट्रिक टन से बढ़कर इस बार 30,989 मीट्रिक टन हो गई। वहीं, मूंगफली की आवक 2,628 मीट्रिक टन से घटकर 2,071 मीट्रिक टन रह गई। मूंगफली में से 1,877 मीट्रिक टन की निजी खरीद हुई, जबकि 194 मीट्रिक टन बिना बिके मंडियों में पड़ी है।जिले में बाजरे की खरीद की स्थितिजिले की मंडियों में इस बार 19,540 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इसमें से 19,523 मीट्रिक टन की खरीद हो पाई है। 19,523 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी हो चुका है। पिछले साल की अपेक्षा बाजरा भी इस बार कम पहुंचा है। पिछले साल 21,014 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई थी। वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल 1,474 मीट्रिक टन बाजरे की कम आवक हुई है।धान की आवक और खरीद की स्थितिजिले की मंडियों में शनिवार तक गैर-बासमती (पीआर) धान की कुल आवक 1,40,511 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। इसमें से 1,37,080 मीट्रिक टन की निजी खरीद हुई है, जबकि 3,431 मीट्रिक टन धान बिना बिके मंडियों में पड़ा है। 80 हजार एमटी बासमती की प्राइवेट खरीद हुई है। बाजार में बासमती पिछले साल 3,959 रुपये में बेचा गया था, जबकि इस बार भाव 4,950 रुपये तक पहुंचा।जिले में वर्ष 2025 व वर्ष 2026 में हुई फसलों की आवक की स्थितिफसलवर्ष 2026वर्ष 2025गैर-बासमती धान1,40,5111,37,080बाजरा19,54021,014मूंग355935कपास30,98920,101मूंगफली2,0712,628नोट : आवक मीट्रिक टन में है।इस बार जिले में मूंग की सरकारी खरीद पर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुए। इस कारण मूंग की खरीद केवल निजी स्तर पर हुई है। मंडियों में पिछले साल के मुकाबले मूंग की आवक भी काफी कम रही है। अन्य फसलों की खरीद सरकारी हिदायतों के अनुसार की गई है। - गगन जोशी, डीएमईओ, जिला हिसार।