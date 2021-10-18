फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Some sought improvements to the PPP model, while others arrived to resolve land disputes.

Hisar News: पीपीपी में सुधार तो कोई जमीन विवाद के निपटारे के लिए पहुंचा

Fri, 18 Sep 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 18 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Some sought improvements to the PPP model, while others arrived to resolve land disputes.
हांसी। जिला सचिवालय में वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम राजेश खोथ ने आमजन की समस्याएं सुनीं। शिविर में रामपुरा निवासी कौशल्या ने जमीन विवाद, बोगा राम कॉलोनी की लाली ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से गाड़ी हटवाने, वार्ड-25 के बाबू राम ने जन्मतिथि ठीक करवाने, रामदीप ने वार्षिक आय कम करवाने का मुद्दा रखा। इसी प्रकार जगदीश कॉलोनी की कशिश ने पीपीपी में बहन अनुराधा का नाम दर्ज करवाने के लिए प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाई।
विज्ञापन

एसडीएम ने तहसीलदार अनिल कुमार विधान व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा आने वाली शिकायतों के कारणों की गहन जांच कर उनका संतोषजनक व स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिविर औपचारिकता न बनकर जनसेवा का सशक्त माध्यम बने।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed