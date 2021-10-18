Hisar News: लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा, 67,177 और महिलाएं होंगी पात्र

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नए दायरे में हिसार जिले की 67,177 और महिलाएं पात्र पाई गई हैं। महिलाओं के पंजीकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पात्र महिलाएं नजदीकी सीएससी और दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगी।जिले में फिलहाल करीब 60 हजार महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं। पहले चरण में करीब 90 हजार महिलाओं का चयन किया गया था, जिनमें 60 हजार लाभार्थी बन सकीं। जिले में 1.86 लाख बीपीएल परिवार हैं, जिनमें करीब 12 लाख लोग शामिल हैं। इनमें करीब 6.50 लाख पुरुष और 5.50 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं में करीब साढ़े चार लाख की आयु 21 वर्ष से कम है।दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत पात्र महिलाओं के पंजीकरण के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर 30 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। हिसार जिला मुख्यालय और बरवाला उपमंडल में लगने वाले शिविरों में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पंजीकरण कराएंगे और पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी देंगे। अधिकारियों को रोजाना प्रगति की समीक्षा कर रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपनी होगी। कम आवेदन वाले क्षेत्रों में अधिकारियों से कारण पूछा जाएगा।दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 का लक्ष्य जिले के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करना है। विशेष शिविर पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लगाए जाएंगे। इससे लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। यह पहल महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक होगी। महिलाएं अपने नजदीकी सीएससी से भी आवेदन कर सकेंगी।