Hisar News: गोगामेड़ी मेले में अधूरे दिखे रोडवेज के प्रबंध, छत पर बैठकर गए श्रद्धालु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बस आने पर उसमें बैठने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर जगह नहीं मिलने पर कई श्रद्धालु बसों की छत पर बैठकर सफर करने लगे। यात्रियों को छत पर बैठने से रोकने के लिए भी रोडवेज की ओर से कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। रोडवेज प्रशासन के अनुसार मेले के लिए 20 बसों को परमिट मिले हुए हैं। इसके अलावा निजी बसें भी चल रही हैं और बस भरने के साथ ही उन्हें रवाना किया जा रहा है।डिपो की 20 बसों को गोगामेड़ी में जाने के लिए परमिट मिला था। इसके अलावा मेले के लिए निजी बस संचालकों ने भी बसें उपलब्ध करवाई थीं। बस फुल होने के साथ ही उन्हें रवाना भी किया जा रहा था।