Hisar News: गोगामेड़ी मेले में अधूरे दिखे रोडवेज के प्रबंध, छत पर बैठकर गए श्रद्धालु
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:13 AM IST
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हिसार। गोगामेड़ी मेले के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ शनिवार को बस स्टैंड पर रोडवेज की व्यवस्था चरमरा गई। बसों के लिए श्रद्धालुओं को काफी इंतजार करना पड़ा।
बस आने पर उसमें बैठने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर जगह नहीं मिलने पर कई श्रद्धालु बसों की छत पर बैठकर सफर करने लगे। यात्रियों को छत पर बैठने से रोकने के लिए भी रोडवेज की ओर से कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। रोडवेज प्रशासन के अनुसार मेले के लिए 20 बसों को परमिट मिले हुए हैं। इसके अलावा निजी बसें भी चल रही हैं और बस भरने के साथ ही उन्हें रवाना किया जा रहा है।
डिपो की 20 बसों को गोगामेड़ी में जाने के लिए परमिट मिला था। इसके अलावा मेले के लिए निजी बस संचालकों ने भी बसें उपलब्ध करवाई थीं। बस फुल होने के साथ ही उन्हें रवाना भी किया जा रहा था।
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- श्रवण कुमार, ड्यूटी इंचार्ज, रोडवेज
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बस आने पर उसमें बैठने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर जगह नहीं मिलने पर कई श्रद्धालु बसों की छत पर बैठकर सफर करने लगे। यात्रियों को छत पर बैठने से रोकने के लिए भी रोडवेज की ओर से कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। रोडवेज प्रशासन के अनुसार मेले के लिए 20 बसों को परमिट मिले हुए हैं। इसके अलावा निजी बसें भी चल रही हैं और बस भरने के साथ ही उन्हें रवाना किया जा रहा है।
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डिपो की 20 बसों को गोगामेड़ी में जाने के लिए परमिट मिला था। इसके अलावा मेले के लिए निजी बस संचालकों ने भी बसें उपलब्ध करवाई थीं। बस फुल होने के साथ ही उन्हें रवाना भी किया जा रहा था।
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- श्रवण कुमार, ड्यूटी इंचार्ज, रोडवेज