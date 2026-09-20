Hisar News: मुर्राह नस्ल का जलवा... छह लाख में बिकी भैंस

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बजे सिंह ने बताया कि बेची गई भैंस प्रतिदिन करीब 21 लीटर दूध देती है, जबकि इसकी मां भी लगभग 25 लीटर प्रतिदिन दूध देती थी। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में वह इस प्रकार की चार मुर्राह भैंसें बेच चुके हैं। उनके पास अभी भी कई अच्छी नस्ल की भैंसें और झोटे मौजूद हैं।भैंस की बिक्री के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पशु चिकित्सक डॉ. रीतू रानी, वीएलडीए अमित यादव, पशु परिचर विनोद कुमार और गांव के अनेक पशुपालक उपस्थित रहे। डॉ. रीतू रानी ने पशुपालकों से मुर्राह नस्ल की विशेषताओं, पशुपालन प्रबंधन और अच्छी नस्ल के पशुओं के आर्थिक महत्व पर चर्चा की।उन्नत नस्ल आर्थिक समृद्धि का आधार :डॉ. रीतू ने कहा कि अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन, कृत्रिम गर्भाधान, समय पर टीकाकरण, संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक पशु प्रबंधन अपनाकर डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। यह बिक्री गुणवत्तापूर्ण पशुधन के बढ़ते आर्थिक महत्व और उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रति पशुपालकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।