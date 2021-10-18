Hisar News: वार्ड 18 में 1.16 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें, कई कॉलोनियों को मिलेगी राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

अधिकारियों के अनुसार, अमरदीप कॉलोनी में पार्क से लीडिंग एंजल पब्लिक स्कूल तक पुरानी आईपीबी सड़क के निर्माण और मरम्मत पर सबसे अधिक 48.39 लाख रुपये खर्च होंगे। शास्त्री नगर की गली नंबर दो व तीन, दादी गौरी मंदिर वाली गली और टाल वाली गली में नई आईपीबी सड़कें बनाने के लिए 38.22 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।उमेद विहार कॉलोनी में म्हारी सड़क योजना के तहत मिली शिकायतों के आधार पर गली नंबर छह और सात की सड़कों के निर्माण व सुधार पर 14.43 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दयानंद विम्बल वाली गली और सूरत सिंह वाली गली में पुरानी आईपीबी सड़कों के पुनर्निर्माण पर 12.91 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, आदर्श कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर से मकान नंबर 55ए तक सड़क निर्माण पर 2.84 लाख रुपये की राशि तय की गई है।अगले महीने शुरू हो सकता है कामअधिकारियों के अनुसार, सभी पांच परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अगले महीने निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। काम पूरा होने के बाद वार्ड की विभिन्न कॉलोनियों और गलियों में आवागमन सुगम होगा।वार्ड 18 में सड़कों के नवनिर्माण के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। कई गलियां बननी हैं। इनके निर्माण के बाद लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।- अमित कौशिक, एक्सईएन, नगर निगम।