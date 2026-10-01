Hisar News: 5 अक्तूबर तक मांगें नहीं मानीं तो भूख हड़ताल करेंगे शोधार्थी

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निर्धारित समय तक समाधान नहीं होने पर शोधार्थियों ने भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने मांग की कि शोधार्थियों पर लागू फीस ढांचा वर्ष 2020 के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार निर्धारित किया जाए। शोधार्थियों का कहना है कि फीस से संबंधित नियमों में स्पष्टता और एकरूपता होनी चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े।ज्ञापन में विश्वविद्यालय रिसर्च फेलोशिप (यूआरएफ) से संबंधित मांग भी उठाई गई। एसोसिएशन ने कहा कि जिन शोधार्थियों को किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिल रही है, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से यूआरएफ दिया जाए। साथ ही फेलोशिप का लाभ शोधार्थी की प्रवेश तिथि से देने की मांग की गई।एसोसिएशन के अनुसार कई शोधार्थियों की फेलोशिप से संबंधित मामले अभी लंबित हैं। इनका तत्काल निपटारा कर पात्र शोधार्थियों को लंबित राशि उपलब्ध कराई जाए। शोधार्थियों ने कहा कि शोध कार्य के दौरान फेलोशिप उनके लिए आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसमें देरी होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।ज्ञापन में विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी मांगों पर 5 अक्तूबर तक सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि समय सीमा तक समाधान नहीं होने पर उसके आह्वान पर शोधार्थी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। शोधार्थियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर विवाद का समाधान करने की अपील की है।