Hisar News: छात्रा की पिटाई के आरोप से भड़के परिजन स्कूल में शिक्षक को पीटा, वीडियो वायरल

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हालांकि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी शिफ्ट में कक्षा के एक छात्रा को मॉनिटर की जिम्मेदारी दी गई थी। शिक्षक के कुछ समय के लिए कक्षा से बाहर जाने के दौरान मॉनिटर और एक अन्य सहपाठी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों में मारपीट हो गई। शिक्षक के लौटने पर उसे घटना की जानकारी मिली।आरोप है कि इसके बाद शिक्षक ने छात्रा के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर कुछ परिजन स्कूल पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने स्कूल परिसर में शिक्षक के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। इसका वीडियो किसी ने बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दूसरे वीडियो में छात्राएं शिक्षक पर कई छात्राओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाती दिख रही हैं। छात्राओं ने दावा किया कि मारपीट के दौरान एक छात्रा का चश्मा भी टूट गया।मामले की सूचना मिलने पर दो पार्षद स्कूल पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। किसी पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी।