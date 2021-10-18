Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Ravindra alias DC arrested with illegal pistol and two cartridges

Hisar News: अवैध पिस्तौल और दो कारतूस सहित रविंद्र उर्फ डीसी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 15 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Ravindra alias DC arrested with illegal pistol and two cartridges
नारनौंद। सीआईए-1 टीम ने नारनौंद के वार्ड-11 निवासी रविंद्र उर्फ डीसी को अवैध देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्याऊ माजरा रोड पर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में किसी का इंतजार कर रहा था। उसके पास हथियार का लाइसेंस भी नहीं मिला। जांच अधिकारी सचिन ने बताया कि टीम बस स्टैंड माढ़ा के पास गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर प्याऊ माजरा रोड पर दबिश देकर नारनौंद के वार्ड नंबर 11 निवासी आरोपी को काबू किया गया। तलाशी में उसकी जींस की जेब से खाली चैंबर वाली देसी पिस्तौल और दूसरी जेब से दो कारतूस मिले। पुलिस ने हथियार सील कर थाना नारनौंद में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed