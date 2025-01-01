Hisar News: एचकेआरएन भर्तियों में कथित घोटाले का जल्द खुलासा करने का दावा

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शनिवार को बनभौरी में शादी समारोह जाते समय एक समर्थक के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में वत्स ने वर्ष 2027 में प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की भी बात कही। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों कर्मचारी से मजदूर तक हर वर्ग परेशान हैं।उन्होंने मोदी सरकार पर कांग्रेस शासनकाल में स्थापित संस्थाओं और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के बजाय उन्हें बेचने का आरोप लगाया। वत्स ने भाजपा नेतृत्व को चुनौती दी कि वह पिछले 10 से 12 वर्षों के शासनकाल के ऐसे दस काम गिनाए जिनसे आम जनता को वास्तविक लाभ मिला हो। आदमपुर हलके के विधायक चंद्र प्रकाश पर भाजपा नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई की टिप्पणी पर वत्स ने नाराजगी जताई। इस अवसर पर पार्षद नितेश शर्मा और झज्जर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे।मेरिट और कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवालभाजपा विधायक रामकुमार गौतम के मेरिट व्यवस्था खत्म करने संबंधी बयान पर वत्स ने कहा कि इससे सरकार के पारदर्शी भर्ती के दावों पर सवाल उठते हैं। युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आए दिन हत्याओं और आपराधिक घटनाओं से लोगों में असुरक्षा बढ़ रही है। सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है।