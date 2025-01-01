Hisar News: भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया, ग्रामीणों को मताधिकार का महत्व बताया

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गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश और प्रदेश में वोट चोरी की है। सही मतदाताओं के वोट कटवाए गए और चुनाव में धांधली करके सरकार बनाई गई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। यह केवल अधिकार नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करने का माध्यम भी है। प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों के मतदाता पहचान और सूची में दर्ज नामों की जांच करें। किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है तो नियमानुसार उसे ठीक करवाएं। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी सहित समाज के हर वर्ग को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।कांग्रेस नेता राहुल मक्कड़ और सुमन शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करवाना और चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता की मांग को मजबूत करना है। किसी भी पात्र मतदाता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।बजरंग गर्ग ने कहा कि अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर पवन गोयल, मनोज राठी, युवा अध्यक्ष सोबिन भाटला, अशोक मलिक और तेलुराम जांगड़ा सहित अनेक नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।