Hisar News: जनस्वास्थ्य मंत्री के महकमे ने रोकी आधे शहर की राह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

काम बंद होने के कारण ये गड्ढे अब हादसों का खतरा बन गए हैं। यहां न ढंग से संकेतक लगाए गए हैं और न ही बचाव के पर्याप्त प्रबंध हैं। खासकर रात में लोगों के गड्ढों में गिरने का डर बना रहता है।खुदाई के दौरान सीवर लाइन भी पंक्चर हो गई। इसके कारण सीवर का पानी स्टॉर्म लाइन में डाला जा रहा है। थोड़ी बारिश होते ही स्थिति और बिगड़ जाती है। इससे नाराज दुकानदारों ने मंगलवार तक काम शुरू न होने पर दुकानें बंद कर धरना देने की चेतावनी दी है।पूर्व डिप्टी मेयर एवं पार्षद भीम महाजन और मेयर प्रवीण पोपली ने मौके का निरीक्षण कर जनस्वास्थ्य विभाग के जेई राहुल से जवाब मांगा। जेई ने पहले सात दिन में काम शुरू कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में 27 सितंबर तक काम करवाने का आश्वासन दिया।इन कॉलोनियों के लोग झेल रहे परेशानीशहर के वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के लोगों की आवाजाही के लिए यह मुख्य रास्ता है। मिलगेट, रायपुर रोड, मिर्जापुर रोड, विश्वकर्मा कॉलोनी, रामनगर, गीता कॉलोनी, विनोद नगर, नई सब्जी मंडी एरिया, भगत सिंह नगर, मेला ग्राउंड सेक्टर, श्यामलाल ढाणी, भारत नगर, हरिनगर, इंदिरा कॉलोनी, मित्तल नगर और विवेक नगर के हजारों लोग पिछले 20 दिनों से परेशानी झेल रहे हैं।140 दुकानदारों का कारोबार हुआ ठपपार्षद भीम महाजन एवं स्वामी विवेकानंद मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र पारीक ने बताया कि लाहौरिया चौक से जीजेयू तक बरसाती पानी निकासी की लाइन डालने का काम दो महीने पहले शुरू हुआ था। पहले शुरुआती प्वाइंट पर काम चल रहा था। करीब 25 दिन पहले मुख्य सड़क खोदकर लाइन डालने का काम शुरू किया गया, लेकिन चार-पांच दिन बाद सीवर लाइन पंक्चर होने से काम रोक दिया गया। इसके बाद से काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इससे 140 दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया है और 50 फीसदी ग्राहक भी दुकानों पर नहीं आ रहे हैं। दुकानों के बाहर खुदे गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। दो दिन पहले एक गाय भी गड्ढे में गिर गई थी। जेई से लेकर एक्सईएन तक से बार-बार बात करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए अब दुकानें बंद कर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।दो दिन में काम शुरू करवा देंगे-जेईजनस्वास्थ्य विभाग के जेई राहुल ने बताया कि सीवर लाइन के ऊपर स्टॉर्म लाइन डाली जा रही है। लाहौरिया चौक के पास स्टॉर्म लाइन डालते समय सीवर लाइन पंक्चर हो गई। यह डीप वर्क है इसकी लेबर अलग होती है। लेबर ने कह दिया था कि यह काम हमसे नहीं होगा। इसलिए हमने और एक्सपर्ट लेबर बुलाई है। दो दिन में काम शुरू कर देंगे।