विज्ञापन

किसानों की मांग को लेकर भिवानी बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता ने फोन पर किसानों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि मंगलवार से भेरां पावर हाउस से बिजली सप्लाई तीन ग्रुपों में शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद बिजली घर प्रभारी ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों के बीच शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया।हालांकि किसान सभा ने सरकार और बिजली निगम को चेतावनी दी कि यदि मंगलवार से बिजली सप्लाई का शेड्यूल नहीं बदला गया तो 25 नवंबर को सुबह 11 बजे भेरां बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर किसान सभा के नेता दयानंद पूनिया, रामचंद्र फौजी, कविता आर्य, कुलदीप सिंह बड़वा, सुखबीर झाझड़िया, राकेश धणधस, नवीन, ईश्वर, महाबीर, रणधीर सिढ़ाण सहित कई किसान मौजूद रहे।