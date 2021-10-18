Hisar News: शहर में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:17 AM IST
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राजनीति
समस्या समाधान : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई मंडी आदमपुर में लोगों की समस्या सुनेंगे 10 बजे से।
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संगोष्ठी
अश्व प्रदर्शन : केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस पर अश्व प्रदर्शन एवं संगोष्ठी सुबह 10 बजे।
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खेल
ट्रायल : एचएयू परिसर के गिरी सेंटर स्थित साई सेंटर में एथलेटिक्स व कुश्ती खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
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बाल महोत्सव
सांस्कृतिक कार्यक्रम : बाल कल्याण परिषद की ओर से मंडलस्तरीय बाल महोत्सव एचएयू परिसर स्थित एग्रो टूरिज्म सेंटर में सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
समस्या समाधान : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई मंडी आदमपुर में लोगों की समस्या सुनेंगे 10 बजे से।
संगोष्ठी
अश्व प्रदर्शन : केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस पर अश्व प्रदर्शन एवं संगोष्ठी सुबह 10 बजे।
खेल
ट्रायल : एचएयू परिसर के गिरी सेंटर स्थित साई सेंटर में एथलेटिक्स व कुश्ती खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
बाल महोत्सव
सांस्कृतिक कार्यक्रम : बाल कल्याण परिषद की ओर से मंडलस्तरीय बाल महोत्सव एचएयू परिसर स्थित एग्रो टूरिज्म सेंटर में सुबह 10 बजे से।