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हिसार। बस स्टैंड के पीछे सीवर लाइन और सड़क निर्माण का काम ऊंचे भूजल स्तर के कारण अटक गया है। ऋषि नगर क्षेत्र में खुदाई से पहले जनस्वास्थ्य विभाग अगले दस दिनों तक मोटरें चलाकर पानी निकालेगा। जलस्तर 20 फुट नीचे लाने के बाद ही सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा।बस स्टैंड से साउथ बाईपास की ओर जाने वाले व्यस्त मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के लिए गहरी खुदाई की जानी है। यहां भूमिगत जल काफी ऊपर है। ऐसे में खोदाई करने पर गड्ढों में पानी भरने और मिट्टी धंसने का खतरा बना रहेगा। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने जल निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।योजना के तहत अगले दस दिनों तक दिन-रात मोटरें चलाकर भूमिगत पानी बाहर निकाला जाएगा। विभाग का लक्ष्य भूजल स्तर को कम से कम 20 फुट नीचे करना है। निर्धारित स्तर तक पानी पहुंचने के बाद निर्माण एजेंसी सीवर लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू करेगी।बस स्टैंड से साउथ बाईपास को जोड़ने वाले मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने की मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसी को कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका है। शुरुआत में निर्माण एजेंसी की ओर से बड़े सीवर पाइप मंगवाने में देरी हुई थी। इससे परियोजना पहले ही पिछड़ गई।अब पाइपों की व्यवस्था होने के बाद निर्माण शुरू करने की तैयारी थी लेकिन ऊंचे भूजल स्तर ने फिर बाधा खड़ी कर दी है। जलस्तर नीचे आने तक मुख्य खुदाई और सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो पाएगा। इसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।तीन चरणों में पूरा होगा कामअधिकारियों के अनुसार इस सड़क पर तीन चरणों में काम होगा। पहले चरण में भूमिगत जलस्तर नीचा किया जाएगा। दूसरे चरण में 700 मीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। सीवर लाइन में एचडीपीई पाइपें बिछाई जाएंगी। ये पाइपें हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन नामक मजबूत थर्मो प्लास्टिक से बनी पाइप होती हैं। यह हल्की होने के बावजूद काफी मजबूत और लचीली होती है जिससे जमीन के दबाव या हल्की हलचल में आसानी से नहीं टूटती। इनमें जंग भी नहीं लगता। ये पाइपें कई सालों तक खराब नहीं होंगी। इसके बाद तीसरे चरण में पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग की ओर से नई सीसी सड़क बनाई जाएगी।इसी सड़क से गुजरेंगी सिरसा-फतेहाबाद रूट की बसेंबस स्टैंड के पीछे के गेट से इसी सड़क से सिरसा-फतेहाबाद रूट की रोडवेज, परिवहन समितियों व निजी ऑपरेटरों की बसों का आवागमन हो रहा है। इस सड़क पर आने वाले समय में दबाव और बढ़ेगा। इसलिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि भविष्य में लाइन धंसने जैसी समस्याओं से न जूझना पड़े।कम से कम 10 सालों के लिए अपडेट होगी व्यवस्थाविभागीय अधिकारियों के अनुसार नई सीवर लाइन बिछने के बाद कम से कम 10 सालों के लिए व्यवस्था अपडेट होगी। यहां की सीवर लाइन पुराने शहर के अधिकांश हिस्सों से जुड़ी हुई है। पुराने शहर के एरिया की सीवर लाइनों को भी अपडेट किया गया है। इस लाइन को इसी सड़क के किनारे बने एसटीपी से जोड़ा जाएगा। इससे इस पूरे सीवरेज सिस्टम में बड़ा सुधार होगा।भूजल स्तर को 20 फुट तक कम करने में अभी दस दिन का समय और लगेगा। इसके बाद एसटीपी तक सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। इस लाइन से पुराने शहर की लाइनों का जुड़ाव होगा। इससे करीब आधे शहर का सीवरेज सिस्टम सुधरेगा।- संजय दूहन, एसडीओ, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागTemplateImage AttachmentPhoto ManagerSocial MediaMetadataAttach DocumentTranslateBackupAgencyAIQrCodeAttch Audio/VideoLast Version