Hisar News: आस्था की डगर...गोगामेड़ी मेले के लिए चलाईं रोडवेज की 8 बसें

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श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी दो पालियों में लगाई गई है। पहली पाली 2 सितंबर दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। दूसरी पाली 3 सितंबर दोपहर 12 बजे से 6 सितंबर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है।यातायात प्रबंधक प्रीतम कुमार समग्र नोडल अधिकारी और राजेंद्र हुड्डा व्यवस्था के प्रभारी हैं। बुधवार को पहली बस में सभी 52 सीटें भर गईं। बस में चालक सुनील और परिचालक सुरेंद्र जांगड़ा की ड्यूटी रही। महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने बताया कि यातायात प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।हिसार चेक पोस्ट पर अनिल कुमार, भीम सिंह, अमरपुरा टोल पर ओमप्रकाश व राजवीर सिंह और गोगामेड़ी चेक पोस्ट पर दिनेश कुमार व दीपक सिंह व्यवस्था संभालेंगे। रोडवेज यूनियन डिपो प्रधान राजकुमार चौहान ने बसों के लिए नए टायरों का कोटा देने की मांग की। संवाद