हिसार: खेदड़ गांव में ई-लाइब्रेरी पट्टिका विवाद पर आज पंचायत, सरपंच का नाम न होने पर हुआ बवाल; पुलिस बल तैनात

खेदड़ गांव में नव-निर्मित ई-लाइब्रेरी की उद्घाटन पट्टिका को लेकर शुरू हुआ विवाद में आज मंगलवार को पंचायत होगी। जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया है। दोपहर करीब 12.30 बजे से पंचायत शुरु होगी। इस मामले में हिंसक झड़प में दो पक्षों में हुई झड़प में 9 लोग घायल हो चुके हैं।जिला प्रशासन की ओर गांव में शांति बनाए रखने के लिए 24 पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं। जिलाधीश महेंद्र पाल ने गांव में धारा 163 लागू की हुई है। खेदड़ गांव की ई-लाइब्रेरी में शिलापट्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद में अब तक तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा ने 3 सितंबर को गांव खेदड़ में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। गांव में ग्राम पंचायत की करीब 350 से 400 गज भूमि पर ई-लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। इसके लिए जिला परिषद की ओर से लगभग 28 लाख रुपये, ग्राम पंचायत की ओर से 7 से 8 लाख रुपये तथा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की सीएसआर निधि से करीब 33 लाख रुपये का सहयोग मिला। उद्घाटन के दौरान लगाई गई पट्टिका पर गांव की सरपंच रेनू रानी का नाम अंकित नहीं होने पर ग्रामीणों के एक वर्ग ने आपत्ति जताई।पंचायत की भूमि और आर्थिक योगदान होने के बावजूद सरपंच का नाम उद्घाटन पट्टिका पर शामिल नहीं करने पर आक्रोश जताया। 6 सितंबर को एक पक्ष के लोगों ने लोहे की रॉड से उद्घाटन पट्टिका उखाड़ दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इस प्रकरण में अब तक तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली शिकायत जयपाल की ओर से दी गई, जिसमें विक्रम, विजय, अनिल, प्रदीप, राजबीर, बलजीत, अमित, दीपु, सचिन, सतबीर समेत अन्य लोगों पर गोगा पीर मंदिर और बाद में रास्ते में घेरकर हथियारों व डंडों से हमला करने, कई लोगों को घायल करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।दूसरी एफआईआर विक्रम ने दर्ज कराई। उसके अनुसार 3 सितंबर को लाइब्रेरी में जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग के नाम का शिलापट्ट लगाने को लेकर हुए विवाद की रंजिश में 5 सितंबर को जयपाल, शमशेर उर्फ शेरू, सुरेश और अन्य लोगों ने पीछा कर रास्ता रोक लिया तथा लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हुए। इसी विवाद के बीच 6 सितंबर को पुलिस ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शमशेर उर्फ शेरू और उसके साथ आए लोगों ने लाइब्रेरी की दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश किया, जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग के नाम का शिलापट्ट तोड़ दिया, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।बरवाला थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह ने बताया कि गोगा नवमी के दिन दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प में नौ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन उसमें केवल एक पक्ष के लोग ही पहुंचे। दूसरे पक्ष के शामिल नहीं होने से कोई सहमति नहीं बन सकी और विवाद का समाधान नहीं निकल पाया।ई-लाइब्रेरी केवल जिला परिषद की ग्रांट से नहीं बनी है। पंचायत ने भूमि उपलब्ध कराई और आर्थिक सहयोग भी दिया, थर्मल प्लांट की सीएसआर निधि से भी राशि मिली। जब अन्य विकास कार्यों की उद्घाटन पट्टिकाओं पर सरपंच का नाम अंकित किया जाता है तो इस परियोजना में ग्राम पंचायत और सरपंच का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। उद्घाटन पट्टिका सरकारी प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं लगाई गई।3 सितंबर को जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, वह जिला परिषद की ग्रांट से तैयार कराए गए कार्य का उद्घाटन था। उद्घाटन पट्टिका पर सरपंच का नाम नहीं होने को लेकर उन्हें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। लाइब्रेरी निर्माण में जिला परिषद की ग्रांट के अलावा ग्राम पंचायत या किसी अन्य संस्था का भी सहयोग रहा है तो पंचायत अपनी ओर से अलग उद्घाटन पट्टिका लगा सकती है। हमें किसी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है।