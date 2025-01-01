Hisar News: पांच और सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव, रोडवेज की अनुमति का इंतजार

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वर्तमान में शहर में पांच सिटी बसें चल रही हैं। इनमें तीन गंगवा और दो अग्रोहा रूट पर संचालित हैं। गंगवा रूट पर अधिकतम किराया 15 रुपये और अग्रोहा रूट पर 45 रुपये निर्धारित है। गंगवा रूट पर रात आठ बजे तक बसें चलती हैं, जबकि अग्रोहा रूट पर अंतिम बस शाम साढ़े चार बजे रवाना होती है।नई बसें मिलें तो इन रूटों पर भी संचालननई बसें उपलब्ध होने पर दिल्ली रोड, तोशाम रोड और कैमरी रोड पर उनका संचालन किया जा सकता है। इन रूटों पर फिलहाल सिटी बस सुविधा नहीं है, जबकि यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। शुरुआत में दिल्ली रोड और तोशाम रोड पर सिटी बसें चलाई गई थीं, लेकिन बाद में किसी कारण से इन रूटों पर संचालन बंद कर दिया गया।आठ माह में बनकर तैयार होगी वर्कशॉपसिटी बसों के लिए बस स्टैंड परिसर में अलग वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 50 सिटी बसों की पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। निर्माण कार्य अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए काम बंद रहा। इस साल के अंत तक वर्कशॉप का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।अभी बसों के लिए एक ही चार्जिंग प्वाइंट है। बारिश के दौरान वहां जलभराव होने से बसों की चार्जिंग में परेशानी आती है। सिटी बसों के लिए अलग वर्कशॉप बनाई जा रही है। इसके तैयार होने से बसों की पार्किंग और चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी।- राहुल मित्तल, महाप्रबंधक, रोडवेज।