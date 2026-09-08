'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे' गाना: सिंगर राहुल को जान का खतरा, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर मांगी माफी

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद चर्चित हरियाणवी गाने भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान.. को लेकर गायक राहुल पुट्ठी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी अपनी जान को खतरा बताया है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियो में कहा कि उसका किसी भी गैंग से कोई लेना-देना नहीं है।

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गाने पर माफी मांगते हुए राहुल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यूपी और हरियाणा में चल रहे घटनाक्रम को लेकर वह और उनका परिवार बेहद डरे हुए हैं और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हरियाणवी कलाकार मनोरंजन के लिए गाने बनाते हैं। इस गाने से किसी को परेशानी हुई है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं।दरअसल, 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की यूपी के शामली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जो दो शूटर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, उनके नाम से सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी भरी पोस्ट भी सामने आई है। इसमें और हत्याओं की धमकी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इसी के बाद राहुल ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।खास बात यह है कि ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ गाना राहुल ने ही लिखा और गाया था जबकि अंकित बालियान ने अभिनय किया था। गाने के बोल को लेकर पहले भी विवाद सामने आया था और राहुलने तब भी सोशल मीडिया के जरिये माफी मांगी थी। राहुल ने बताया कि अभी कथित धमकियों को लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी है।