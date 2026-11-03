हिसार अस्पताल में मिला शिशु का शव: सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक पड़ा था, जांच के लिए पुलिस पहुंची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार Published by: Nivedita Updated Tue, 03 Nov 2026 01:37 PM IST
सार
सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची।
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विस्तार
हिसार जिला नागरिक अस्पताल में आज सुबह एक शिशु का शव पड़ा मिला। सूचना पाकर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी।
सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह शव ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।
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सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह शव ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।