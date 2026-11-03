फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Newborn body found at Hisar hospital lying near Civil Surgeon office

हिसार अस्पताल में मिला शिशु का शव: सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक पड़ा था, जांच के लिए पुलिस पहुंची

Tue, 03 Nov 2026 01:37 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार Published by: Nivedita Updated Tue, 03 Nov 2026 01:37 PM IST
सार

सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची।

विज्ञापन
Newborn body found at Hisar hospital lying near Civil Surgeon office
जांच करते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिसार जिला नागरिक अस्पताल में आज सुबह एक शिशु का शव पड़ा मिला। सूचना पाकर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी। 
विज्ञापन


सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह शव ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed