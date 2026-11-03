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सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक शिशु का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह शव ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।



हिसार जिला नागरिक अस्पताल में आज सुबह एक शिशु का शव पड़ा मिला। सूचना पाकर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी।