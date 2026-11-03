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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Accusation of poisoning a father to death following a dispute over the recovery of 11 lakh paid in exchange for securing a job.

Hisar News: नौकरी लगवाने के नाम पर दिए 11 लाख मांगने के विवाद में पिता को जहर देकर मारने का आरोप

Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
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Accusation of poisoning a father to death following a dispute over the recovery of 11 lakh paid in exchange for securing a job.
नारनौंद। नौकरी लगवाने के नाम पर दिए गए 11 लाख रुपये वापस मांगने के विवाद में जींद जिले के गांव धनखड़ी निवासी बलजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के बेटे आशु ने आरोप लगाया कि रुपये लौटाने के विवाद में उनके पिता को खाने-पीने की किसी चीज में जहर देकर मार दिया गया।
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मिर्चपुर चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह टीम के साथ जींद पहुंचे। नारनौंद थाना पुलिस ने चिकित्सकीय रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर कोथ खुर्द निवासी सुभाष, उसके बेटे राकेश, पत्नी और भाई ओमड के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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जांच अधिकारी धर्मबीर सिंह के अुनसार, 22 वर्षीय आशु ने बताया कि वह बीए की पढ़ाई के साथ ड्राइविंग का काम करता है। उनके पिता बलजीत के सगे मामा का बेटा सुभाष उनके घर आता-जाता था और रिश्ते में उसका ताऊ लगता था। करीब दो-तीन साल पहले सुभाष ने अपने बेटे राकेश को नौकरी लगवाने के नाम पर उसके पिता से 11 लाख रुपये लिए थे।
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30 अक्तूबर को बलजीत और सुभाष के बीच रकम वापस करने को लेकर बातचीत हुई थी। इसी दिन सुभाष ने बलजीत के खाते में 20 हजार रुपये भेजे और बाकी रकम घर बुलाकर देने की बात कही। इसके बाद एक नवंबर को सुभाष ने बलजीत को अपने गांव कोथ खुर्द बुला लिया।

पिता ने फोन कर गले में जलन होने की बात कही
आशु ने बताया कि दो नवंबर को उनके पिता ने कॉल कर बताया कि उनके गले में तेज जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई गला चीर रहा हो। सुभाष के बेटे राकेश और उसकी पत्नी ने उन्हें घर से निकालकर ओमड के घर में डाल दिया है। बाद में ओमड उन्हें एंबुलेंस से नारनौंद अस्पताल लेकर गया। वह अस्पताल पहुंचा तो आरोपी वहां से चला गया। चिकित्सकों ने उन्हें जींद के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। वह अपने नाना बलवान के साथ उन्हें जींद ले गया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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