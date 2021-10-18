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Hisar News: टिन शेड लगाते समय गिरने से मिस्त्री की मौत, पातन गांव में मकान पर काम करते समय हुआ हादसा

Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
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Mason dies after falling while installing tin shed; accident happened while working on a house in Patan village
हिसार। गांव पातन में मकान पर टिन शेड लगाते समय 18-20 फीट की ऊंचाई से गिरने से मिस्त्री समीर (20) की मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का निवासी था और कालवास गांव की एक फैक्टरी में मिस्त्री का काम करता था।
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नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मेरठ निवासी इरशाद ने बताया कि समीर उनका भतीजा था। वह कुछ समय पहले ही कालवास गांव स्थित टिन बनाने की फैक्टरी में काम करने आया था। मंगलवार दोपहर उसे पातन गांव में एक मकान पर टिन शेड लगाने का काम मिला था। समीर चार-पांच अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
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सूचना मिलने पर आजाद नगर पुलिस अस्पताल पहुंची। बुधवार को नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। थाना प्रभारी मंदीप ने बताया कि परिजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की गई है।
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