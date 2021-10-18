Hisar News: कार की टक्कर से ओवरब्रिज से नीचे गिरे बाइक सवार ने दम तोड़ा

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मंगलवार को परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए रोहतक पीजीआई ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि अनिल कुमार प्राइवेट चालक था। 8 नवंबर को काम खत्म कर वह बाइक से गांव लौट रहा था। रात करीब आठ बजे पीरांवाली के पास ओवरब्रिज पर एक कार ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। वह उछलकर ओवरब्रिज से नीचे जा गिरा। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।चिकित्सकों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। हालत बिगड़ने पर मंगलवार को रोहतक ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।