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पिछले 11 दिनों में छह दिन एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। 10 नवंबर को यह 302 था जबकि 9 नवंबर को 295 रहा। बुधवार को एक बार फिर इसमें उछाल दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन प्रदूषण से खास राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 13 नवंबर की रात के बाद हवाओं की गति बढ़ने से स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार 13-14 नवंबर की रात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका आंशिक प्रभाव हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। 14-15 नवंबर को प्रदेश के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि 13 नवंबर से हवाओं की गति बढ़ने की संभावना है। 13-14 नवंबर की रात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हरियाणा के उत्तरी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। 14-15 नवंबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है।नगर निगम की ओर से वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। मुख्य सड़कों और पेड़-पौधों पर पानी का छिड़काव कर धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। - डॉ. प्रदीप हुड्डा, अतिरिक्त निगम आयुक्त, हिसार।महंगे एयर प्यूरीफायर का विकल्प तलाश रहे लोग घर के अंदर स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, रबर प्लांट, मनी प्लांट, बैंबू, पीस लिली, फाइकस और कैलेथिया जैसे पौधे लगा सकते हैं। ये पौधे घर की हरियाली और वातावरण को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। - डॉ. आरके जैन, सेवानिवृत्त डीन, बायोटेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण विज्ञान, एचएयू।