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Hisar News: दिवाली के बाद फिर दमघोंटू हुई हवा, एक्यूआई 346 पर पहुंचा, इस सीजन का दूसरा सबसे प्रदूषित दिन रहा बुधवार, 14-15 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी की आशंका

Thu, 12 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:25 AM IST
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After Diwali, the air became suffocating again, AQI reached 346, Wednesday turned out to be the second most polluted day of this season, light rain is expected on 14-15 November.
हिसार के रेलवे स्टेशन पर सुबह छाया स्मॉग। 
हिसार। शहर की हवा से प्रदूषण की चादर छंटने का नाम नहीं ले रही। दिवाली के बाद प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर पर दस्तक दी है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 346 पर पहुंच गया। यह इस सीजन का दूसरा सबसे प्रदूषित दिन रहा। इससे पहले दिवाली पर एक्यूआई 372 दर्ज किया गया था। बुधवार को पीएम-2.5 का स्तर 444 और पीएम-10 का 468 तक पहुंच गया। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा।
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पिछले 11 दिनों में छह दिन एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। 10 नवंबर को यह 302 था जबकि 9 नवंबर को 295 रहा। बुधवार को एक बार फिर इसमें उछाल दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन प्रदूषण से खास राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 13 नवंबर की रात के बाद हवाओं की गति बढ़ने से स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।
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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार 13-14 नवंबर की रात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका आंशिक प्रभाव हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। 14-15 नवंबर को प्रदेश के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है।
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13 नवंबर के बाद बढ़ेंगी हवाएं, रात के तापमान में आएगी गिरावट
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि 13 नवंबर से हवाओं की गति बढ़ने की संभावना है। 13-14 नवंबर की रात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हरियाणा के उत्तरी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। 14-15 नवंबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव
नगर निगम की ओर से वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। मुख्य सड़कों और पेड़-पौधों पर पानी का छिड़काव कर धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। - डॉ. प्रदीप हुड्डा, अतिरिक्त निगम आयुक्त, हिसार।

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