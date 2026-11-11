Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Haryana ›   Hisar News ›   Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears

यूपी में छह की मौत: 'बेटा सो रहा था, कौन और क्यों लेकर गया...', अंकित की मां सरोज को अब भी नहीं विश्वास

Wed, 11 Nov 2026 12:42 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, हिसार
अमर उजाला नेटवर्क, हिसार Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 11 Nov 2026 12:42 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे के बाद सभी छह दोस्तों के शवों को हरियाणा के हिसार लाया गया। यहां मंगलवार सुबह करीब सात बजे शव अंतिम दर्शन के लिए घर लाए गए। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

विज्ञापन
Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears
Six Friends Killed - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
हिसार के नारनौंद के खास (गढ़ी) और मोठ करनैल गांव में मंगलवार को गम और मातम का ऐसा मंजर था कि हर आंख नम नजर आई। पांच घरों से एक साथ छह युवाओं की अर्थियां उठीं तो पूरा इलाका सिसकियों से गूंज उठा।


हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए निकले छह दोस्तों की सोमवार को मुजफ्फरनगर में हुए हादसे में मौत हो गई थी। मंगलवार को जब युवकों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो परिजनों ही नहीं ग्रामीणों और आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे थे।
Trending Videos
Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears
धू-धू कर जलती कार। - फोटो : अमर उजाला
सोमवार रात करीब एक बजे मृतकों के शव गांव पहुंचे थे। रात होने के कारण इन्हें गांव के बाहर खेतों में रखा गया। मंगलवार सुबह करीब सात बजे शव अंतिम दर्शन के लिए घर लाए गए। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।
Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears
नम आंखों से दी मुखाग्नि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बड़े भाई ने कांपते हाथों और पथराई आंखों से चिता को दी मुखाग्नि
राखी गढ़ी में साहिल, अंकित मलिक, अंकित और राहुल उर्फ डेनी का अंतिम संस्कार किया गया। दो सगे भाइयों अंकित और राहुल उर्फ डेनी की एक साथ अर्थी उठी। संजय ने कांपते हाथों और पथराईं आंखों से अपने दोनों छोटे भाइयों को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी। अंकित मलिक को उसके छोटे भाई सोमवीर ने और साहिल को उसके बड़े भाई गोलू ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। बुजुर्गों और ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार गांव से एक साथ चार युवकों की अर्थियां उठते देखी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears
कार का हुआ ये हाल। - फोटो : अमर उजाला
मोठ करनैल में दो दोस्तों को दी अंतिम विदाई
मोठ करनैल गांव में अमन और अजय का अंतिम संस्कार किया गया। अमन को उसके भाई अजय ने जबकि अजय को उसके भाई सुनील ने मुखाग्नि दी। अजय के पिता शमशेर की करीब 12 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार का सहारा बनने की ओर बढ़ रहे अजय की मौत ने परिजनों को बेसहारा कर दिया।
विज्ञापन
Six Friends Killed in Muzaffarnagar Accident, Funeral Processions Leave Villages in Tears
अमन, अंकित पुत्र समुद्र व साहिल (ऊपर), अजय, अंकित और राहुल। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
बेटा सो रहा था, कौन और क्यों लेकर गया...
राखीगढ़ी निवासी अंकित मलिक की मां सरोज, बहन शिवानी, पिता राजेश और बुआ शीला को अब भी बेटे की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा। हादसे की सूचना मिलने के बाद भी परिवार को यकीन नहीं था कि अंकित हादसे का शिकार हुआ है। परिजनों के मुताबिक वह मकान के बाहर बनी बैठक में सोया हुआ था। रात को दोस्तों के साथ कब निकल गया इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह उसे जगाने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिला। मां सरोज बार-बार बेसुध होकर यही कह रही थीं कि उनका बेटा तो घर पर सो रहा था फिर उसे वहां कौन और क्यों लेकर गया।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed