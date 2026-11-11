1 of 15 Six Friends Killed - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए निकले छह दोस्तों की सोमवार को मुजफ्फरनगर में हुए हादसे में मौत हो गई थी। मंगलवार को जब युवकों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो परिजनों ही नहीं ग्रामीणों और आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। हिसार के नारनौंद के खास (गढ़ी) और मोठ करनैल गांव में मंगलवार को गम और मातम का ऐसा मंजर था कि हर आंख नम नजर आई। पांच घरों से एक साथ छह युवाओं की अर्थियां उठीं तो पूरा इलाका सिसकियों से गूंज उठा।

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2 of 15 धू-धू कर जलती कार। - फोटो : अमर उजाला

सोमवार रात करीब एक बजे मृतकों के शव गांव पहुंचे थे। रात होने के कारण इन्हें गांव के बाहर खेतों में रखा गया। मंगलवार सुबह करीब सात बजे शव अंतिम दर्शन के लिए घर लाए गए। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

3 of 15 नम आंखों से दी मुखाग्नि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बड़े भाई ने कांपते हाथों और पथराई आंखों से चिता को दी मुखाग्नि

राखी गढ़ी में साहिल, अंकित मलिक, अंकित और राहुल उर्फ डेनी का अंतिम संस्कार किया गया। दो सगे भाइयों अंकित और राहुल उर्फ डेनी की एक साथ अर्थी उठी। संजय ने कांपते हाथों और पथराईं आंखों से अपने दोनों छोटे भाइयों को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी। अंकित मलिक को उसके छोटे भाई सोमवीर ने और साहिल को उसके बड़े भाई गोलू ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। बुजुर्गों और ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार गांव से एक साथ चार युवकों की अर्थियां उठते देखी हैं।

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4 of 15 कार का हुआ ये हाल। - फोटो : अमर उजाला

मोठ करनैल में दो दोस्तों को दी अंतिम विदाई

मोठ करनैल गांव में अमन और अजय का अंतिम संस्कार किया गया। अमन को उसके भाई अजय ने जबकि अजय को उसके भाई सुनील ने मुखाग्नि दी। अजय के पिता शमशेर की करीब 12 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार का सहारा बनने की ओर बढ़ रहे अजय की मौत ने परिजनों को बेसहारा कर दिया।

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5 of 15 अमन, अंकित पुत्र समुद्र व साहिल (ऊपर), अजय, अंकित और राहुल। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला