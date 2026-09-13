Hisar News: शहर गांव को खा गया पुस्तक का विमोचन

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पुस्तक में गांवों से शहरों की ओर पलायन, बदलते सामाजिक परिवेश और पहाड़ की संस्कृति को रेखांकित किया गया है। कार्यक्रम में गढ़वाल सभा के प्रधान विनोद सिंह रावत, कुमाऊं सभा के प्रधान पीतांबर दत्त पांडे, बद्री केदार रामलीला कमेटी के प्रधान मुकेश रावत, भाजपा जींद की जिला उपाध्यक्ष ममता रावत, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गुसाईं, उत्तराखंड सभा सिरसा के प्रधान आनंद सिंह रावत, गढ़वाल सभा जींद के प्रधान लाल सिंह रावत आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

पुस्तक में गांवों से शहरों की ओर पलायन, बदलते सामाजिक परिवेश और पहाड़ की संस्कृति को रेखांकित किया गया है। कार्यक्रम में गढ़वाल सभा के प्रधान विनोद सिंह रावत, कुमाऊं सभा के प्रधान पीतांबर दत्त पांडे, बद्री केदार रामलीला कमेटी के प्रधान मुकेश रावत, भाजपा जींद की जिला उपाध्यक्ष ममता रावत, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गुसाईं, उत्तराखंड सभा सिरसा के प्रधान आनंद सिंह रावत, गढ़वाल सभा जींद के प्रधान लाल सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

हिसार। मोहल्ला शास्त्रीनगर स्थित गढ़वाल धर्मशाला में रविवार को उत्तराखंड के लेखक बिजेंद्र सिंह रावत दगड़या की पुस्तक ‘शहर गांव को खा गया’ का समारोहपूर्वक विमोचन हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, साहित्य प्रेमियों और सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया।