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डॉक्टरों ने हृदयगति रुकने से माैत की पुष्टि की है। जांच अधिकारी शेषकरण ने बताया कि रविवार को सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।बलजिंद्र (33) के चचेरे भाई गुलाब सिंह ने बताया कि वह एनएसजी अहमदाबाद में तैनात थे। करीब 13 साल पहले वह सेना में भर्ती हुए थे। पिछले कुछ दिनों से छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। शनिवार रात अचानक उनके पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बलजिंद्र अपने पीछे एक साल के बेटे हिमांश को छोड़ गए हैं। उनके पिता महाबीर सिंह भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। उनके बड़े भाई बलकार सिंह भी सेना में कार्यरत हैं।