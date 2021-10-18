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सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी हरविंद्र सिंह ने बताया कि विकास शराब पीने का आदी था। अधिक शराब पीने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। पुलिस ने मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। संवाद

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हिसार। शराब की लत एक और युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सिरसा निवासी विकास बेनीवाल (18) की रविवार को हिसार के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अधिक शराब पीने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई थी। परिजन उसे उपचार के लिए हिसार लेकर पहुंचे थे लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।