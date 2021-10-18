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पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान बरामद किया है। जांच में कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस को आशंका है कि वर्ष 2023 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में प्रदेशभर में हजारों प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पांच दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने पर सीआईए टीम ने आरोपी राजपाल को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।अब पुलिस बरामद दस्तावेज के साथ बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि अब तक कितने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए गए और कितने लोगों ने इनके आधार पर कंडक्टर लाइसेंस हासिल किए।पुलिस को दी शिकायत में हांसी के गांव ढाणी पीरान निवासी सुमेर सिंह ने बताया कि कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत थी। ऑनलाइन सर्च के दौरान उसे सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की वेबसाइट मिली। आरोप है कि प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर उससे ऑनलाइन 2500 रुपये लिए गए। इसके बाद व्हाट्सएप पर प्रमाणपत्र भेज दिया गया। सुमेर सिंह ने जब हिसार आरटीए कार्यालय में कंडक्टर लाइसेंस के लिए दस्तावेज जमा करवाए तो अधिकारियों ने प्रमाणपत्र को फर्जी बताया। इस कारण उसका लाइसेंस जारी नहीं हुआ। सुमेर ने अनिता, कोमल, शेखर, राजपाल और डॉ. मंजीत सिंह अरोड़ा सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए।जांच अधिकारी सीआईए नारनौंद के सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि