Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:01 AM IST
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कीर्तन-भंडारा
अग्रोहा धाम : पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भजन-कीर्तन, छप्पन भोग प्रसाद वितरण और भंडारा सुबह 10 बजे से
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पैदल मार्च
क्रांतिमान पार्क : पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए संघर्ष समिति की ओर से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च सुबह 10 बजे से
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नगर कीर्तन
नागौरी गेट : गुरुनानक सिंह सभा परिसर में गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन सुबह 10 बजे से
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पल्स पोलियो अभियान :
समस्त जिला : पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बच्चों को पिलाएंगे दवा सुबह 10 बजे से।
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रथयात्रा :
बरवाला : श्रीश्याम भंडारा सेवा समिति की ओर से रथयात्रा शाम 5 बजे से।
विज्ञापन
अग्रोहा धाम : पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भजन-कीर्तन, छप्पन भोग प्रसाद वितरण और भंडारा सुबह 10 बजे से
पैदल मार्च
क्रांतिमान पार्क : पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए संघर्ष समिति की ओर से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च सुबह 10 बजे से
नगर कीर्तन
नागौरी गेट : गुरुनानक सिंह सभा परिसर में गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन सुबह 10 बजे से
पल्स पोलियो अभियान :
समस्त जिला : पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बच्चों को पिलाएंगे दवा सुबह 10 बजे से।
रथयात्रा :
बरवाला : श्रीश्याम भंडारा सेवा समिति की ओर से रथयात्रा शाम 5 बजे से।