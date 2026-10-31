Hisar News: सिटी में आज

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चिकनवास

ब्रह्मोत्सव : गांव चिकनवास स्थित तिरुपति धाम में ब्रह्मोत्सव के तहत शोभायात्रा सुबह 8:30 बजे से।

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सरदार पटेल भवन

रन फॉर यूनिटी : राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल भवन से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम सुबह 9 बजे से।

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ओशो ध्यान केंद्र

दिव्य प्रेम शिविर : सिरसा रोड स्थित ओशो ध्यान केंद्र में दिव्य प्रेम शिविर सुबह 9:30 बजे से।

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विद्युत नगर

शूटिंग बाल : विद्युत नगर में शूटिंग बाल ओपन प्रतियोगिता के तहत मुकाबले सुबह 10 बजे से।

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राजकीय महाविद्यालय

खेल महोत्सव : राजगढ़ रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक खेल महोत्सव का समापन दोपहर 1 बजे।

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बरवाला

हैंडबाल चैंपियनशिप : बरवाला स्थित ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में जिलास्तरीय हैंडबाल चैंपियनशिप शाम 4 बजे से।



सिटी में आज