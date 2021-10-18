Hisar News: गाड़ी हटाने के विवाद में पूर्व डिप्टी मेयर के साले के पेट में मारा चाकू

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परिजनों के अनुसार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस प्रवक्ता मदनलाल ने बताया कि देर रात तक कार्रवाई चल रही है। अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।प्रताप नगर निवासी मनीष ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी घर के आगे खड़ी की थी। दोपहर करीब ढाई बजे एक गली छोड़कर रहने वाला जीतू सेहरा उनके घर आया। उस समय घर पर केवल मनीष के भाई मोहित की पत्नी तान्या थी। परिवार के सदस्य रिश्तेदारी में किसी की तेरहवीं में गए हुए थे। तान्या ने जीतू से कहा कि घर पर अभी कोई नहीं है। घर के सदस्य आने के बाद गाड़ी हटा लेंगे।इसके बाद मनीष और मोहित घर पहुंचे। मनीष के अनुसार उस समय जीतू गाली-गलौज कर रहा था। मनीष ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। आरोपी ने दोबारा चाकू मारने की कोशिश की लेकिन मनीष ने उसे रोक लिया। इस दौरान चाकू उसके पैर में लग गया। मनीष ने बताया कि झगड़े के दौरान उसकी सोने की चेन भी गुम हो गई है।मनीष की पत्नी तान्या ने बताया कि घटना के समय वह बालकनी में खड़ी थी। जीतू घर आया और गाड़ी हटाने को कहा। उसने कहा कि उन्हें वहां ईंटें रखनी हैं। घरवालों ने कहा कि उन्होंने अभी घर बनाया है और ईंटें रखने से मिट्टी घर के अंदर आएगी।इस पर जीतू ने कहा कि उसने उनके जैसे 36 गुंडे देखे हैं। उसने डंडा लाने की बात कही और घर के अंदर चला गया। आरोप है कि वह डंडे की जगह चाकू लेकर आया। इसके बाद मोहित ने उससे गाली-गलौज करने का कारण पूछा तो आरोपी ने पेट में चाकू से वार कर दिया।