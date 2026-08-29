हिसार: पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने चलवाई कचरा उठाने वाली गाड़ियां, डोर-टू-डोर उठवाया गया कूड़ा

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लगातार 23 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण हिसार में अब तक 4500 टन से ज्यादा कचरा सड़कों और मुख्य चौराहों पर जमा हो चुका है। रिहाइशी इलाकों से लेकर मुख्य बाजारों तक में लगे कचरे के ढेरों से भयंकर बदबू उठ रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, आंदोलन जारी रहेगा।कर्मचारियों ने निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू ने कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल को लंबा खींचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हड़ताल तभी खत्म होगी, जब सभी मांगें मान ली जाएंगी।सड़कों पर फैली बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के मुख्य मार्गों, सब्जी मंडियों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जिससे कई बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर सड़ रहे कचरे में आवारा पशुओं का जमावड़ा लग रहा है। शहर में वायरल बुखार और डेंगू के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं।शहर में इस समय सबसे ज्यादा गंदगी वार्ड नंबर तीन में फैली हुई है। यहां प्रमुख रास्तों से लेकर भीतरी सड़कों तक पर कचरा फैला हुआ है। वहीं, सेक्टरों के मामले में सबसे ज्यादा कचरा सेक्टर 14 में फैला हुआ है। हालांकि, सेक्टर 14 में दो स्थानों से नगर निगम प्रशासन जेसीबी से कचरा उठवा चुका है। मगर फिर भी रोजाना कचरा एकत्रित हो रहा है। जिन प्वाइंट्स से निगम प्रशासन कचरा उठवा रहा है, वहां दोबारा से लोग कचरा डाल रहे हैं।