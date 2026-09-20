Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
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कार्यकर्ता सम्मेलन
मनवार बैंक्वेट हॉल : नलवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन सुबह 11:30 बजे।
उत्सव गार्डन : आदमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन सुबह 10 बजे।
योग मुकाबले
महाबीर स्टेडियम : जिलास्तरीय योग प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुकाबले सुबह 9 बजे से।
उल्लास परीक्षा
राजकीय स्कूल : मॉडल टाउन राजकीय स्कूल समेत 10 केंद्रों पर उल्लास परीक्षा सुबह 10 बजे से।
बैठक
पंजाबी धर्मशाला : पंचनद समाज समिति की समाज सशक्तीकरण को लेकर बैठक दोपहर 12 बजे से।
विज्ञापन
मनवार बैंक्वेट हॉल : नलवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन सुबह 11:30 बजे।
उत्सव गार्डन : आदमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन सुबह 10 बजे।
योग मुकाबले
महाबीर स्टेडियम : जिलास्तरीय योग प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुकाबले सुबह 9 बजे से।
उल्लास परीक्षा
राजकीय स्कूल : मॉडल टाउन राजकीय स्कूल समेत 10 केंद्रों पर उल्लास परीक्षा सुबह 10 बजे से।
बैठक
पंजाबी धर्मशाला : पंचनद समाज समिति की समाज सशक्तीकरण को लेकर बैठक दोपहर 12 बजे से।