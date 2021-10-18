Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:05 AM IST
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विद्युत नगर
बैडमिंटन स्पर्धा : विद्युत नगर स्थित खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल मुकाबले 10 बजे से।
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तिरुपति बालाजी धाम
झूला महोत्सव : अग्रोहा रोड पर लांधड़ी स्थित तिरुपति बालाजी धाम में झूला महोत्सव सुबह 8.30 बजे से।
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धान्सू
सम्मान समारोह : गांव धान्सू पंचायत घर में विकास सिरसा और गांव की टीम का विशेष सम्मान समारोह सुबह 9 बजे से।
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बैडमिंटन स्पर्धा : विद्युत नगर स्थित खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल मुकाबले 10 बजे से।
तिरुपति बालाजी धाम
झूला महोत्सव : अग्रोहा रोड पर लांधड़ी स्थित तिरुपति बालाजी धाम में झूला महोत्सव सुबह 8.30 बजे से।
धान्सू
सम्मान समारोह : गांव धान्सू पंचायत घर में विकास सिरसा और गांव की टीम का विशेष सम्मान समारोह सुबह 9 बजे से।