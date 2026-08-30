फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Harsika selected for Youth World Boxing Championships

Hisar News: हरसिका का यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन

Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Harsika selected for Youth World Boxing Championships
हर्षिका बॉक्सर
घिराय। हिसार की युवा मुक्केबाज हरसिका ने पटियाला में आयोजित चयन ट्रायल में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। 26 से 30 अगस्त तक आयोजित ट्रायल के रविवार को हुए फाइनल में हरसिका ने महाराष्ट्र की मुक्केबाज सानवी को 5-0 से हराया।
विज्ञापन

अब वह मोंटेनेग्रो में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हरसिका के कोच विजय शर्मा और अजय ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह सफलता हरसिका की कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उन्हें उम्मीद है कि वह विश्व चैंपियनशिप में भी बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतेगी।
विज्ञापन

हरसिका के पिता राजेश कुमार हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय टीम में चयन परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने हरसिका के विश्व चैंपियनशिप में भी सफलता हासिल करने की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed