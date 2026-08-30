Hisar News: बसपा को बदनाम करने वालों पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:36 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:36 PM IST
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हिसार। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रविवार को सेक्टर 13 में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद आयोजित प्रेसवार्ता में पिछले दिनों लेनदेन के मामले में प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपियों से मिलीभगत के लगाए गए आरोपों की निंदा की गई।
पदाधिकारियों ने विपक्षियों पर बसपा को बदनाम करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। डॉ. कृष्ण जमालपुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े एक गिरोह के सदस्यों ने करीब तीन साल पहले प्रदेश के 200 लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। इनमें से कई मामले न्यायालय तक पहुंचे हैं जबकि कई लोग अब भी ठगी गई राशि वापस लेने के लिए प्रयासरत हैं।
उन्होंने बताया कि वह स्वयं समेत कई राज्य कर्मचारी भी उक्त गिरोह से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के रूप में बसपा ही भाजपा की जनविरोधी सरकार का अंत कर सकती है। इसी कारण बसपा को बदनाम करने की साजिश रची गई है, लेकिन षडयंत्रकारियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे।
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पदाधिकारियों ने विपक्षियों पर बसपा को बदनाम करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। डॉ. कृष्ण जमालपुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े एक गिरोह के सदस्यों ने करीब तीन साल पहले प्रदेश के 200 लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। इनमें से कई मामले न्यायालय तक पहुंचे हैं जबकि कई लोग अब भी ठगी गई राशि वापस लेने के लिए प्रयासरत हैं।
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उन्होंने बताया कि वह स्वयं समेत कई राज्य कर्मचारी भी उक्त गिरोह से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के रूप में बसपा ही भाजपा की जनविरोधी सरकार का अंत कर सकती है। इसी कारण बसपा को बदनाम करने की साजिश रची गई है, लेकिन षडयंत्रकारियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे।
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