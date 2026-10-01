Hisar News: सिटी में आज

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संकल्प अभियान : दिल्ली रोड वार्ड नंबर 12 के राजेंद्र एंक्लेव में सेवा संकल्प अभियान के तहत सफाई कार्य सुबह 8 बजे से।

एचएयू परिसर

किसान मेला : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एचएयू परिसर हिसार में किसान मेले का शुभारंभ करेंगे सुबह 10 बजे।



सेक्टर पीएलए

भागवत कथा : सेक्टर पीएलए में अपनी सोसाइटी के ब्लॉक 1, एसपी की कोठी के पास वाले पार्क में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा शाम 3:30 से 6:30 बजे तक।



तारानगर रोड :

कथा : तारानगर रोड सेक्टर 9-11 में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।

नई अनाज मंडी

कथा : नई अनाज मंडी हिसार में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।

वार्ड नंबर 12