Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 PM IST
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धर्मकर्म : भागवत कथा :
पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में भागवत कथा, सुबह 9 बजे से
उपासना शिविर :
सिरसा रोड : ओशो उपवन में कृष्ण भक्ति उपासना शिविर, सुबह 10 बजे से
विश्वकर्मा धर्मशाला :
रामपुरा मोहल्ला : रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
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पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में भागवत कथा, सुबह 9 बजे से
उपासना शिविर :
सिरसा रोड : ओशो उपवन में कृष्ण भक्ति उपासना शिविर, सुबह 10 बजे से
विश्वकर्मा धर्मशाला :
रामपुरा मोहल्ला : रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।