Hisar News: सिटी में आज

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पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में भागवत कथा, सुबह 9 बजे से

उपासना शिविर :







सिरसा रोड : ओशो उपवन में कृष्ण भक्ति उपासना शिविर, सुबह 10 बजे से

विश्वकर्मा धर्मशाला :

रामपुरा मोहल्ला : रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।



धर्मकर्म : भागवत कथा :