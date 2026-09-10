Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
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सातरोड खास
उद्घाटन : सातरोड खास स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सुबह 10 बजे।
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गोयनका सेवा सदन
संकीर्तन : देवी भवन स्थित गोयनका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।
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उद्घाटन : सातरोड खास स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सुबह 10 बजे।
गोयनका सेवा सदन
संकीर्तन : देवी भवन स्थित गोयनका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।