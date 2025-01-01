Hisar News: स्वाइन फ्लू संक्रमित एक और मरीज मिला, संख्या हुई 62

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डेंगू के 17 और मलेरिया के चार मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वाइन फ्लू सूअर या चिकन का मांस खाने से नहीं होता। एच-1एन-1 श्वसन तंत्र से जुड़ा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या उसके संपर्क में आने से हवा के जरिए फैल सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना और खांसते-छींकते समय मुंह व नाक ढकना जरूरी है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अच्छी तरह पका हुआ पोर्क (सूअर का मांस) या चिकन खाने से स्वाइन फ्लू नहीं होता। मांस को पर्याप्त तापमान पर पकाने से वायरस नष्ट हो जाता है। इसलिए मांस खाने से जुड़ी भ्रांतियों से बचना चाहिए।जिले में अब तक 62 स्वाइन फ्लू संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। लोगों को बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। स्वाइन फ्लू इंसानों से इंसानों में फैलने वाला श्वसन तंत्र का वायरस है। यह सूअर या चिकन का मांस खाने से नहीं होता है। पका हुआ पोर्क (सूअर का मांस) या चिकन खाने से स्वाइन फ्लू नहीं होता। सावधानी बरतना जरूरी है।