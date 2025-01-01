Hisar News: टीबी जांच के लिए मोबाइल वैन से घर-घर तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा

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मोबाइल वैन से संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें आवश्यक जांच व उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं से जोड़ा जाएगा। टीम सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी देगी। विधायक ने कहा कि लंबे समय तक खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना जैसे लक्षण होने पर जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर पहचान और पूरा उपचार मरीज को स्वस्थ करने में मददगार है।आयुष्मान और चिरायु की भी देंगे जानकारीवैन से आयुष्मान भारत और चिरायु योजना की जानकारी भी दी जाएगी। आयुष्मान योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. तरुण, डॉ. सुशील गर्ग समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।