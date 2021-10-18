फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Haryana heats up due to monsoon break; mercury hits 38.7 degrees in Hisar.

Hisar News: मानसून ब्रेक से तपने लगा हरियाणा, हिसार में पारा 38.7 डिग्री

Sat, 29 Aug 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Haryana heats up due to monsoon break; mercury hits 38.7 degrees in Hisar.
हिसार। मानसून ब्रेक के चलते हरियाणा में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। शुक्रवार को हिसार प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है।
विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिन तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने के आसार हैं। 3-4 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि 10 से 15 सितंबर के बीच मानसून की विदाई होने की संभावना है।
विज्ञापन

मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि मानसून टर्फ हरियाणा से बाहर की ओर खिसक गई है। इसके चलते मानसून की गतिविधियों में कमी आई है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को हिसार का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा भिवानी में 37.5 और नूंह में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यमुनानगर में 8.5 एमएम बारिश हुई, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन जिलों में सामान्य से कम बारिश
बारिश के सीजन में जींद में सामान्य से 56 प्रतिशत, अंबाला में 50, सिरसा में 50, कैथल में 47, रोहतक में 41, करनाल में 39, पलवल में 27, पानीपत में 19, हिसार में 17 और महेंद्रगढ़ में 12 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं, छह जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। भिवानी और कुरुक्षेत्र में 10-10 प्रतिशत, फतेहाबाद में 3, चरखी दादरी में 1, नूंह में 5 और फरीदाबाद में 3 प्रतिशत सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार 10 से 15 सितंबर के बीच प्रदेश से मानसून लौटने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed